كأس الاتحاد الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وتوتنهام

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بالرغم من تسجيل أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

كان مانشستر سيتي، بدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - أوسكار بوب

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - فيل فودين.

أما توتنهام، دخل المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: هويبيرج - بينتانكور - برينان جونسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - ريتشارليسون - تيمو فيرنر.