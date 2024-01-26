علماء أمريكيون: بكتيريا الأمعاء قد تكون سبب التهاب المفاصل الروماتويدي

توصل فريق من العلماء في كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية، إلى أن بكتيريا فريدة في الأمعاء قد تكون سبب التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مناعي ذاتي موهن.

بدأ الباحثون بدراسة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث كان لديهم علامات دم معينة تشير إلى ذلك. أخذ الباحثون أجساما مضادة تم إنشاؤها بواسطة الخلايا المناعية لهؤلاء الأفراد وخلطوها بعينات برازية من نفس الأشخاص. بعد ذلك، أدخل العلماء هذه البكتيريا المحددة في نماذج حيوانية.

وجدوا أن حيوانات التجارب طورت نفس العلامات التي لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بل واصلت في تطوير التهاب المفاصل الروماتويدي الكامل.

كان هذا الاكتشاف مهمًا لأنه أظهر وجود صلة مباشرة بين بكتيريا الأمعاء هذه والتهاب المفاصل الروماتويدي.

في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، تتفاعل الخلايا التائية (نوع من الخلايا المناعية) مع هذه البكتيريا. ومع ذلك، فإن هذا التفاعل لا يحدث في الأفراد الأصحاء. تسببت البكتيريا في مرض يشبه التهاب المفاصل الروماتويدي في النماذج الحيوانية، مما يشير إلى أن الشيء نفسه قد يحدث في البشر المعرضين لخطر التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، والتي تستهدف بكتيريا الأمعاء.