إحالة ١٠ أطباء في مستشفيات حكومية بدمياط إلى التحقيق

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط ،باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال ايام الاسبوع و خلال العطلات الرسمية .

صرح الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور مساء امس على عدد من مستشفيات المحافظة شمل المرور كلا من ميت ابوغالب المركزي ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الروضه المركزي ومستشفى الزرقا المركزي.

حيث تم متابعةالانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل و حصر العاملين الغير متواجدين باماكن عملهم بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالاضافة الى حصر الغيابات و التأخير عن المواعيد الرسمية و جمع الملاحظات و المتغيبين حيث تم عمل تقرير عن الانضباط الادارى شمل العرض بتحويل ١٠ من العاملين بالمستشفيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الفترة المسائية و تم رفعه لوكيل الوزارة للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق .

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط و اعدام اكثر من 2.5 طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمي تنفيذا لتعليمات الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة .

قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية بمركز ومدينة فارسكور وكذلك مكاتب الاغذية بالادارت بالمرور على 112منشاة عدد 68منشاة تدار بدون ترخيص

عدد 9منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها

تم تحرير 170محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة .

تم ضبط 2.250طن اغذية غير مطابقة للمواصفات وبها الوان صناعية ومجهولة المصدر وتم ضبط 170لتر خل غير صالح للاستهلاك الادمى وتم اعدام 465كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى واعدام 85لتر عسل وزيت طعام سبق استعماله .

