الاتحاد الإيطالي لتنس الطاولة يبرز تكريم مدرب الأزوري بالبطولة الدولية البارالمبية

سلط الاتحاد الإيطالي لتنس الطاولة الضوء حول تكريم أليساندرو أرتشيجلي المدير الفني للمنتخب الإيطالي خلال بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي التي يستضيفها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونشر الاتحاد الإيطالي مقالا حول تكريم أليساندرو في البطولة عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالتالي: «في بطولة مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقود الأزوري، بمساعدة المدربين ماسيمو بيشيوتي وهوانج إيونبيت، حصل المدير الفني أليساندرو أرتشيجلي على جائزة مرموقة».

تابع المقال: « قبل فترة وجيزة من الاحتفالات بحصول جيادا روسي على الميدالية الذهبية وفضية كارلوتا راجازيني وبرونزية فيديريكو كروسارا في منافسات الفردي، أراد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور والمستشار عصام زيدان أن يمنحوه تقديراً للجهد الملحوظ الذي أحدثه. نظرا لتطوير التنس البارالمبي في الدول الأفريقية، و كان لأرسيجلي الفضل في إثارة حماسة الرياضيين البارالمبيين، مما أعطى دفعة حاسمة لمضاعفة الأرقام والجودة الفنية الشاملة».

أضاف المقال: « تم استدعاء أليساندرو، وهو رئيس اللجنة البارالمبية للاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة، لإدارة أول معسكر تدريبي بارالمبي يقام في القارة الأفريقية، وقد سمح المشروع للاعبي التنس من الكاميرون وساحل العاج ومصر وموريشيوس ونيجيريا وجنوب أفريقيا بالتدرب معًا وحظي بدعم كبير».

وتقام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي في الوقت الحالي بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.