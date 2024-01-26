اليوم.. قطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام و مساكن الضباط والشباب

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم، والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر الجديدة ، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وتشير محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب ، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦ /١ /٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١/ ٢٠٢٤.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق الكامل مع جهاز مدينة ٦ أكتوبر والالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة صخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتوضح محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.