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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعرف على عدد المرشحين والمقاعد المتنافس عليها بانتخابات المهندسين

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شهدت عملية الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين إقبالًا ملحوظاً من المهندسين، بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية 1008 مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 634 مرشحًا للمنافسة على  175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بإجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي  218  مقعدا.

ويشهد مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية بمحافظات مصر، فحص ومراجعة مستندات الـ 1008 مرشح، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، وتتلقى النقابة العامة والنقابات الفرعية أبتداءً من يوم الأحد المقبل، بينما تبدأ يوم الاثنين، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون.

المهندسين التجديد النصفي يث بلغ عدد