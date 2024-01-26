أحمد سمير يفوز بجائزة الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول كأفضل رئيس اتحاد بالقارة لعام 2023

حصد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الاتحاد العربي للعبة، جائزة أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا لعام 2023 وشخصية العام، وذلك في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول بجنوب أفريقيا، وقام بتسليم الجائزة التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصد فيها أحمد سمير الجائزة عقب حصده لها عامي 2021 و2022.

من جانبه أهدى أحمد سمير هذه الجائزة وهذا التكريم إلى بلده الحبيب مصر قيادة وشعبا، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل، وإلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وأعرب سمير عن سعادته بالجائزة التي تعتبر تكليلا لمجهوداته كبيرة على مدى سنوات بذلها من أجل إشهار اتحاد للعبة في مصر، وخلال أربع سنوات ونصف هي عمر الاتحاد استطاع أن ينشر اللعبة في جميع ربوع مصر ويقيم منافسات لجميع المراحل السنية بالإضافة إلى منافسات السيدات، وتسيد القارة الأفريقية ووصل إلى العالمية، حتى أنه مصر احتلت المركز التاسع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للميني فوتبول متفوقة على مؤسسي اللعبة امريكا والبرازيل، وعلى دول كثيرة سبقتها في تأسيس اتحادها والمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وتوجه سمير بالشكر لكل عائلة الميني فوتبول المصرية مهدئا إياهم الجائزة وأكد أن قطار الميني فوتبول ما زال يواصل السير لتحقيق الأهداف، وأن طموحنا ليس له حدود من أجل مصر، ودائما وأبدا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

ويتواجد أحمد سمير في جنوب إفريقيا حاليا لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية للميني فوتبول والتي ستقام في جنوب أفريقيا مايو المقبل، المؤهلة لكأس العالم.