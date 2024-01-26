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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محكمة العدل: حماس هاجمت إسرائيل يوم 7 أكتوبر والثانية ردت في غزة

العدل الدولية
العدل الدولية
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قالت جون إي دونوجيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدمت بدعوى لوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت دونوجيو، خلال كلمتها نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في السابع من أكتوبر شنت حركة حماس هجمة على إسرائيل وتسببت في مقتل المئات، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد بشن هجمات على قطاع غزة.

وأعربت رئيسة المحكمة عن القلق إزاء التوتر الذي تشهده المنطقة، موضحة أنه في هذه القضية تطلب جنوب إفريقيا بتفعيل مادة منع الإبادة الجماعية.

ونوهت إلى أن جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة الملازمة لإسرائيل.

الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني القاهرة الاخبارية محكمة العدل الدولية