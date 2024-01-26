القبض على خفير خصوصى سرق لودر وجرار بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي خفير خصوصى لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة لودر مملوك لشركة مقالاوت الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وكانت البداية، بتلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد مفادها قيام خفير خصوصى بإرتكاب واقعة سرقة لودر مملوك لشركة مقالاوت الكائنة بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته فرد محلى وطلقتين وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وسرقة جرار زراعى من داخل مزرعة بدائرة القسم وتصرف فيهما بالبيع لدى عميله سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، أمكن ضبط الأخير وأرشد عن المسروقات، وتبين أن الجرار بحوزة عامل- مقيم بالإسماعيلية تم ضُبطه وأرشد عن الجرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.