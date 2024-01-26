بعد 7 وقائع.. سقوط لص بطاريات السيارات في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بسرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وكانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع، وأرشد عن المسروقات لدى عميله مالك مخزن خردة تم ضبطه وأرشد عن

المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.