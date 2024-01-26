7 فبراير.. انطلاق مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الذكورة

الجمعة 26/يناير/2024 - 11:52 ص

تعقد الجمعية الأوروبية لطب الذكورة مؤتمرها الدولي عن مشاكل الذكورة والحلول المقترحة من نخبة متميزة من خبراء طب الذكورة حول العالم وذلك في مدينة باري بايطاليا.

يشارك في الموتمر الدكتور محمد وائل رجب عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعضو الأكاديمية الأوروبية للذكورة ويأتي ذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في الصحة الجنسية والذكورة والذي يعد من أكبر وأهم المؤتمرات عالميا في مجال الذكورة وتأخر الانجاب.

وأشار رجب إلى أن المؤتمر يناقش في جلساته الأبحاث التي ستساهم في تطوير أحدث وسائل العلاج لمشاكل امراض الذكورة على مدى يومين ويقدم أبحاث جديد وذلك وبمشاركة العديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

كمًا أشار بدور المؤتمر في التبادل العلمي بين الحضور لمواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية للنهوض بالنواحي التشخيصية والعلاجية ومواكبة التطور العلمي فى مجال أمراض الذكورة.