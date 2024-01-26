كأس رابطة الأندية.. بيراميدز يصارع زد على بطاقة التأهل لربع النهائي

يخوض فريق بيراميدز مواجهة مصيرية أمام زد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي.

ويبحث فريق بيراميدز عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لحسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة حيث يحتل الفريق السماوى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، برصيد نقطتين، أما فريق زد فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويسعي للفوز للتأهل إلى الدور المقبل.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: محمود زلاكا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - صامويل أومسا- عمر رمضان - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود أوكا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: مروان حمدي - فخري لاكاي - دودو الجباس