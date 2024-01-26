طقس الإسكندرية.. استمرار تساقط الأمطار وسط غطاء سحابي

تشهد محافظة الإسكندرية لليوم الثالث على توالي نشاط للرياح الغربية، وتساقط للأمطار الغزيرة، وسط غطاء سحابي محمل بالأمطار الرعدية، التي تحجب أشعة الشمس عن المدينة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 15 درجة مئوية، وسرعة رياح 30 كم/ ساعة.

وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وأكمل البيان وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج كما تنشط أيضًا علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وتظل الأجواء فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح يوم الإثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤ وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" استمرار تمركز اكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.