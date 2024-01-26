إسرائيل تلغى رحلاتها إلى جنوب أفريقيا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن شركة طيران إلعال الإسرائيلية ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أول أبريل المقبل.

وتنعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لتصدر قرارها على الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء العمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا ملف مكون من 84 صفحة يحمل بين طياته حجم الكارثة التي أحدثها العدوان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين من إبادة جماعية وأذى نفسي وجسدي قد يعاني منه شعب فلسطين لعقود بعيدة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي تطبقها إسرائيل على أهل غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى القصف المكثف والمستمر على المستشفيات وفي محيطها لمنع وصول الجرحى.