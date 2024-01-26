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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: روسيا مستعدة دائمًا للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى دائمًا للتفاوض حتى تتحقق حل الأزمة الأوكرانية، مع تحقيق أهداف موسكو بالطرق الدبلوماسية.

وأشار بيسكوف إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤكد فيه، بأن روسيا ستبقى منفتحة على المفاوضات حول أوكرانيا، ولكن مع ضرورة تحقيق الأهداف الروسية، ويفضل تحقيقها بالطرق الدبلوماسية.

يذكر أن، وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تحطم الطائرة "إيل-76" في منطقة بيلجورود، كانت تقل الطائرة 65 أسير أوكراني، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين.

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