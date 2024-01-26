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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يعلن عدم عودة وزير الدفاع إلى مكتبه حتى الآن

لويد أوستن
لويد أوستن
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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يعود للعمل حتى الآن بعد خروجه من المستشفى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت سابرينا أنه في الوقت الذي يعود وزير الدفاع  للعمل فيه، سواء كان ذلك لمدة ساعة أو خمس دقائق يوميًا، فسوف نقوم بالإعلان عن هذا.

في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لويد أوستن غادر المركز الطبي العسكري بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات، وأوضحت الفحوصات الطبية أن وزير الدفاع تم اكتشاف إصابته بالسرطان مطلع ديسمبر الماضي وقد خضع لعملية جراحية في 22 ديسمبر الماضي.

وزير الدفاع البنتاجون لويد أوستن