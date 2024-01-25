ضبط 21 طن سمن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين بالعياط

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 21 طن سمن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال حملة شنها ضبط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، وبحضور الإدارة الصحية تمكنت من ضبط عدد 2 مصنع يقوم بتصنيع السمن غير مطابق للمواصفات ويدار بدون ترخيص وبدون الحصول على الموافقات اللازمة أحدهما يقوم بإعادة تدوير السمن وتجهيزها على زبده فلاحى وتم التحفظ على 21طن سمن غير صالحة جارى تجهيزها لبيعها فى السوق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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