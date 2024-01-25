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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتعاقد مع موهبة "زد" لتدعيم قطاع الناشئين

هيثم محمد لاعب الأهلي
هيثم محمد لاعب الأهلي الجديد
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نجح مسئولو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في التعاقد مع محمد هيثم، مهاجم نادي زد مواليد 2007، في إطار سياسة النادي بضم لاعبين صاعدين متميزين في سن مبكرة وتكوين قاعدة من العناصر الواعدة لتدعيم الفريق الأول.

وقع هيثم محمد علي عقود الانضمام للنادي الأهلي مساء اليوم الخميس في حضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، ووكيل اللاعب ومسئولي نادي زد، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإتمام انتقال اللاعب.

وأعرب محمد هيثم عن سعادته الكبيرة بالانضمام للأهلي، متعهداً ببذل أقصى ما لديه ليكون أحد الدعامات القوية للفريق الأول في المستقبل القريب.

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