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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تهزم تونس وتتأهل لنهائي أفريقيا لكرة اليد

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد التي تقام على استاد القاهرة الدولي  والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤ بعد الفوز على تونس بنتيجة ٣٠-٢٥ في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على صالة استاد القاهرة.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول على نسور قرطاج ١٧-١٢، واستطاع فراعنة اليد الحفاظ على تقدمهم حتى نهاية المباراة.

لقطة من المباراة

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء الجزائر والرأس الأخضر والتي تقام بعد قليل على استاد القاهرة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، كما يتأهل المنتخبات الخمس الأولى إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.

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