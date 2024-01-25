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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك بالإمارات.. عواد يؤدي برنامج تأهيلي استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي

عواد حارس الزمالك
عواد حارس الزمالك
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وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك،برنامج تأهيلي خاص للحارس محمدعواد،وذلك على هامش مران الفريق اليوم الخميس، استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي غدا الجمعة ببطولة كأس دبي للتحدي.

وخاض عواد التدريبات التأهيلية اليوم على ملعب آل مكتوم الفرعي، وذلك لتجهيزه بشكل بدني جيد قبل لقاء الرجاء .

وتضم قائمة الزمالك في الإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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