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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أونروا": جيش الاحتلال يبلغ المحاصرين بمركز صناعة خان يونس بمغادرة المأوى

جيش الاحتلال يبلغ
جيش الاحتلال يبلغ المحاصرين في مركز صناعة خان يونس بمغادرة ا
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحاصرين في مركز صناعة خان يونس بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في دوار الكويت أودت بحياة 20 شهيدا والعشرات من الإصابات الذين كانوا في انتظار مرور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة، حينما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف. 
 

أونروا جيش الاحتلال الإسرائيلي المحاصرين خان يونس