رئيس مدينة سفاجا يتفقد المشروعات المقترح افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، بعض المدارس المقترح افتتاحها، وذلك للتأكد من جاهزيتها لافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومنها مجمع الزيتونة الأزهري.

كما تفقد رئيس المدينة أعمال التطوير بالمركز السياحي الشمالي لمتابعة أعمال استكمال الممشى والانترلوك والمظلات لأهالي سفاجا والسياح.

كما تفقد رئيس المدينة موقع الإنشاءات لـ"مقصد العائلة" المجاور لمنطقة الأهالي بالقرب من مركز شباب سفاجا، ويهدف إنشاؤه خلق وتوفير فرص عمل جديدة، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم من مواطني سفاجا، ويضم ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات.

ووجه شعبان القائمين على التنفيذ بسرعة العمل للانتهاء في أقرب وقت، وشدد على بضرورة رفع درجة الاستعداد، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها، ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المدينة بالشكل الجمالي الذي يليق بها.

وتحتفل محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي في ٢٢ يناير من كل عام تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التي شارك فيها أهالي مدينة الغردقة، القوات المسلحة لصد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.

IMG-20240125-WA0025

IMG-20240125-WA0024

IMG-20240125-WA0023

IMG-20240125-WA0020