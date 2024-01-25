ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المشروعات المقترح افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يتابع تطوير المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، بعض المدارس المقترح افتتاحها، وذلك للتأكد من جاهزيتها لافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومنها مجمع الزيتونة الأزهري.

كما تفقد رئيس المدينة أعمال التطوير بالمركز السياحي الشمالي لمتابعة أعمال استكمال الممشى والانترلوك والمظلات لأهالي سفاجا والسياح.

كما تفقد رئيس المدينة موقع الإنشاءات لـ"مقصد العائلة" المجاور لمنطقة الأهالي بالقرب من مركز شباب سفاجا، ويهدف إنشاؤه خلق وتوفير فرص عمل جديدة، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم من مواطني سفاجا، ويضم ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات.

ووجه شعبان القائمين على التنفيذ بسرعة العمل للانتهاء في أقرب وقت، وشدد على بضرورة رفع درجة الاستعداد، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها، ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المدينة بالشكل الجمالي الذي يليق بها.

وتحتفل محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي في ٢٢ يناير من كل عام تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التي شارك فيها أهالي مدينة الغردقة، القوات المسلحة لصد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.

IMG-20240125-WA0025
IMG-20240125-WA0025
IMG-20240125-WA0024
IMG-20240125-WA0024
IMG-20240125-WA0023
IMG-20240125-WA0023
IMG-20240125-WA0020
IMG-20240125-WA0020
IMG-20240125-WA0022
IMG-20240125-WA0022
رئيس مدينة سفاجا رفع درجة الاستعداد فرص عمل جديدة مركز شباب سفاجا