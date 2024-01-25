ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة.. الأمم المتحدة تضم الصين الشعبية عضوًا بمجلس الأمن الدولي

شعار دولة. الصين
شعار دولة. الصين الشعبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 25 شهر يناير، ذكرى ضم الأمم المتحدة جمهورية الصين الشعبية كعضو في مجلس الأمن الدولي؛ إذ جاء ذلك في 25 شهر يناير عام 1971.

جمهورية الصين

وتعد الصين أحد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

وانضمت جمهورية الصين إلى الأمم المتحدة عند تأسيسها في عام 1945.   وأسفر  الإستئناف اللاحق للحرب الأهلية الصينية إلى تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وأصبح  البر الرئيسي الصيني تقريبا تحت سيطرتها، وتراجعت جمهورية الصين إلى ملجأ جزيرة تايوان.

سياسة الصين الواحدة

أدت سياسة الصين الواحدة التي دعت إليها الحكومتان إلى تفكيك حل التمثيل المزدوج.

وعارضت الولايات المتحدة وحلفاؤها استبدال جمهورية الصين في الأمم المتحدة حتى عام 1971، وذلك على الرغم من إقناعهم بالضغط على حكومة جمهورية الصين لقبول الاعتراف الدولي باستقلال منغوليا في عام 1961. 

واعترفت المملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرون للولايات المتحدة اعترافهم بالصين بشكل فردي إلى جمهورية الصين الشعبية،وأقامت ألبانيا تصويتات سنوية لاستبدال جمهورية الصين بجمهورية الصين الشعبية، و فشلت هذه المحاولات.

وعقب قرار الجمعية العامة رقم 1668، منذ اشتراط قبول تغيير الاعتراف على ضم ثلثي الأصوات.

الجمعيه العامه الحرب العالمية الثانية المملكة المتحدة وفرنسا جمهورية الصين الشعبية مجلس الأمن الدولى الامم المتحده