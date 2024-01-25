رئيس جامعة القناة يشارك في احتفالات عيد الشرطة الـ 72

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، واصلًا التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مقدمًا كل التقدير لشرطتنا المصرية ورجالها المخلصين، الذين كانوا ولا يزالون درع الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

كما قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لمدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان، بمناسبة الذكرى ال 72 لعيد الشرطة المصرية، واصلاً التهنئة للقادة والضباط والصف و الجنود، مثمناً دورهم الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة قيادات محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال72 لعيد الشرطة.

وشارك أيضًا اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، و اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وخلال الاحتفالية، قدم الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تقديراً وعرفاناً لجهود الشرطة المصرية.

ومن جانبه، قدم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان درع مديرية الأمن للدكتور ناصر مندور مثمناً جهود الجامعة في خدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء، ودورها البارز في حل المشكلات المجتمعية.

وشارك في الاحتفالية، كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، مع تواجد أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.