" طوسون": روايات وندوات وورشة حكى عن انتصارات أكتوبر حصيلة مشاركتى بمعرض الكتاب

كشف الروائى والقاص أحمد طوسون، عن مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، مؤكدًا أن له إصدارات بالمعرض، منها رواية بيلسان للكبار صدرت في 2021 ورواية رأس الباذنجانة لليافعين صدرت العام الماضي بخلاف رواياته وقصصه للكبار، وللأطفال التي صدرت في السنوات الأخيرة بدور نشر مختلفة.

وقال "طوسون"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن هناك كتب له قيد الطبع ربما تلحق بالمعرض أو تصدر بعده، بالاضافه الى انه يشارك اليوم 25 يناير بورشة حكي مع الأطفال بمعرض الطفل بعنوان حكايات الانتصار عن انتصار اكتوبر، وبندوة “مبدعون وجوائز” يوم 6 فبراير بالمعرض بمناسبة فوزه بجائزة كتارا لرواية الفتيان هذا العام.

وعن الكتابات التى تتتناول القضية الفلسطينية الموجه للاطفال، أوضح ان هناك كتابات للأطفال تتناول القضية الفلسطينية وأدب الحرب بعضها صدر قبل الاعتداء الأخير والمستمر على غزة ، وبعضها صدر مع الأحداث لأن الصراع العربي الفلسطيني ليس وليد اللحظة.

وتابع: " وقد كانت مجلة النصر والشئون المعنوية للقوات المسلحة سباقة منذ زمن بتخصيص مسابقة في قصص الأطفال عن أدب الحرب كنت قد فزت بأحد دوراتها في تسعينات القرن الماضي وأدعوهما لاعادة تفعيل هذه المسابقة الهامة التي تشجع على انتاج نصوص للطفل تظهر بطولات الجيش والشعب المصري في مواجهة العدو الصهيوني وتعد بمثابة تنشيط للذاكرة ببطولاتنا العسكرية في حرب أكتوبر المجيدة ودعمنا للقضية الفلسطينية عبر التاريخ منذ بدايتها".

وعن تأثير غلاء الاسعار على اقبال الجماهير، أشار الروائى الكبير الى انه لا يعتقد أن غلاء الأسعار سيكون له تأثير كبير على اقبال الجماهير لزيارة المعرض، وأكبر دليل ما شهده المعرض العام الماضي من اقبال كبير، وحجم مبيعات لم يحدث من قبل، وبخلاف أن دور النشر تقوم بعمل خصومات، وتخفيضات مصاحبة للمعرض، وفى اعتقاده ان نشهد تزايدا في عدد القراء وتنامي مستمر في الاقبال على الكتاب ومصر دولة كبيرة ، ولا يمكن التنبؤ مقدما على وجه الحزم بمدى الاقبال على الشراء لكنه على كل حال متفائل.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يبدا اليوم استقبال زواره من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ويستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.