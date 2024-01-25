مركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي يحصل على الاعتماد المبدئي لمعايير «جهار»

أعلن الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المستشفى الحاصلة على الاعتماد المبدئى ، وعلى دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأوضح د. احمد طه أن اعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

كما أكد د. أحمد طه أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل علي الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضماناً للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول علي هذا الاعتماد .

وجدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

من جانبه، عبر الدكتور محمد فؤاد ، مدير مركز أورام مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى ، عن سعادته بحصول المركز على الاعتماد المبدئى لمعايير “جهار”، مؤكدًا السعى خلال الفترة القليلة المقبلة للحصول على الاعتماد الكامل للمركز .

وأشاد مدير مركز الأورام، بكافة جهود الزملاء بالمركز على ما بذلوه من تعب وجهد حتى الحصول على الاعتماد المبدئى.

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