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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن لتهنئتهم بعيد الشرطة

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال تقديم التهنئة
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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إدارة قوات أمن بورسعيد، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وكان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اللواء مازن صبري، بحضور القيادات الأمنية، حيث قدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى رجال وأفراد الشرطة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، مشيدا بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة.

وأكد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار، وأن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها، متمنيا أن يديم الله الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الحبيبة ويحفظ أبنائها.

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