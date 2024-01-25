أمم إفريقيا 2023.. دور المجموعات يشهد إقصاء الكبار وتأهل بشق الأنفس

اختتمت مساء الأربعاء، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير المقبل، والتى أسفرت عن تأهل 12 فريقا عن طريق أول وثانى المجموعات، وصعود 4 فرق كأفضل ثالث.

وشهدت النسخة الـ 34 من أمم إفريقيا عدة مفاجأت فى النتائج وفى المنتخبات المتأهلة، والمتصدرين للمجموعات، والفرق التى ودعت البطولة، والتى يأتى على رأسهم المنتخب الغانى والجزائرى والتونسى.

ولم تشهد تلك النسخة تاهل منتخب بالعلامة الكاملة، سوى منتخب السنغال فى المجموعة الثالثة، الذى حصد الـ 9 نقاط من الثلاث جولات.

وكانت من أبرز مفاجآت تلك النسخة فى دور المجموعات، هى فشل أبرز ثلاث منتخبات فى البطولة، وتم ترشيحهم للظفر بها، وجاء على رأسهم المنتخب الجزائرى، الذى يضم أبرز محترفى القارة السمراء، والمنتخب الغانى محتل المركز الثالث فى الظفر باللقب لأربع نسخ، والمنتخب التونسى.

بينما شهدت منتخبات كبرى أخرى تأهلت بشق الأنفس، مثل المنتخب المصرى، الذى تأهل عن المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعد ثلاث تعادلات أمام الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، وكوت ديفوار "صاحب الأرض والجمهور"، الذى تأهل ثالثًا عن المجموعة الأولى.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16، كالتالى:

المجموعة الأولى:

1- غينيا الاستوائية

2- نيجيريا

3- كوت ديفوار

المجموعة الثانية:

1- الرأس الأخضر

2- مصر

المجموعة الثالثة:

1- السنغال

2- الكاميرون

3- غينيا

المجموعة الرابعة:

1- أنجولا

2- بوركينا فاسو

3- موريتانيا

المجموعة الخامسة:

1- مالى

2- جنوب إفريقيا

3- ناميبيا

المجموعة السادسة:

1- المغرب

2- جمهورية الكونغو