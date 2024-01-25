وسط أجواء هادئة.. "تعليم الدقهلية" يعلن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن اليوم الخميس، انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي اتسمت بالهدوء والانتظام.

ومن جانبه، أضاف هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي عام بنظام البوكلت قد أدوا في اليوم الأخير امتحان مادة العلوم وأدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع مادة علم أصول الصناعة. كما أدى طلاب الصف الثالث الإعدادية المهنية بمدارس النور للمكفوفين امتحان مادة التربية الدينية فترة أولى وإمتحان التربية الفنية فترة ثانية وأدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية إمتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وفي ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحال٢٠٢٤/٢٠٢ تقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات بخالص الشكر والتقدير والاحترام لجميع القائمين على العملية الإمتحانية بداية من الملاحظ ورؤساء اللجان ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية و العمال وكل من ساهم فى إنجاح المنظومة متمنيا لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنى وذوى الهمم بلغ عددهم أكثر من ١١٠ آلاف طالب وطالبة.