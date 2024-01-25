سكاي نيوز: البنتاجون ينفي وجود خطط لتقليص القوات الأمريكية في سوريا

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز"، وجود خطط لتغيير حجم التواجد العسكري الأمريكي في سوريا والعراق.

يأتي هذا بعد حديث لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلا عن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية، ذكرت أن هناك حديث حول كيفية وموعد سحب هذه القوات من سوريا، لافتة إلى أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بالانسحاب.

وقالت المجلة إن البيت الأبيض لم يعد يستثمر في المهمة القائمة في سوريا، التي تعد الآن غير ضرورية.

وبحسب هذه المصادر يدور حديث نشط داخل الإدارة الأمريكية لتحديد متى وكيف يتم سحب القوات الأمريكية.

وتنشر أمريكا حوالي 900 جندي في سوريا، أغلبهم يتمركزون في الشمال الشرقي.