ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يقصف محيط مدرسة تأوي نازحين في مدينة خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف محيط مدرسة تأوي نازحين في الحي الإماراتي شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نفذ الاحتلال قصف أمام مستشفى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبيل انقطاع  الكهرباء.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية، أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مثلث الشهداء جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة عمارة سكنية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، واقتاد الاحتلال عددًا من المواطنين بينهم نساء وأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، وتم احتجازهم داخلها.

قصف محيط مدرسة نازحين فلسطينيين مدينة خان يونس