قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

كما نفذ الاحتلال اقتحامات في عدة بلدان فلسطينية، اليوم، فاقتحم الاحتلال وآلياته العسكرية قرية دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما قام الاحتلال باقتحام المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار، وأفادت مصادر محلية داخل البلدة أن الاحتلال نشر جنوده وآلياته في الشوارع وتجولت في الأحياء داخل البلدة.

أما في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية، وكثفت من مركبات الشرطة عند مدخل البلدة.