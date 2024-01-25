فلسطين.. اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أفادت الصحة الفلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.

كما أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينين في هجمات خان يونس، وحاصر الاحتلال ايضًا مجمع ناصر الطبي، ومنعت عنه الإمداد الطبي والغذائي.