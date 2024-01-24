أمم أفريقيا 2023.. شوط أول سلبي بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ولم تشهد أحداث شوط المباراة الأول أي إثارة كروية، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء بلا أهداف.

ويملك منتخبا الكونغو الديمقراطية وتنزانيا فرصة للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، سواء كمتصدرين للمجموعة السادسة أو في المركز الثاني أو كأفضل ثوالث.

ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد نقطتين، خلف المغرب المتصدر بـ4 نقاط، وبالتساوي في عدد النقاط مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.