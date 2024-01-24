اجتماع للجنة المنظمة للبطولة الأفرو عربية الأولى للطائرة جلوس بمشاركة "الفقير "عبر زووم

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة جلوس إجتماعًا هامًا مساء اليوم الاربعاء بمقر اللجنة البارالمبية بالقاهرة بحضور إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنه العربيه للكره الطائره وكافة رؤساء اللجان بالبطولة التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس المقبلين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية والذى شارك بدوره في الاجتماع عبر خاصية زووم.

وأطمئن خلال مناقشته لاعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة على كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم الذى يقام على أرض مصر وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 13 فريقًا يمثلون 8 دول

وهم على النحو التالي:العراق والمغرب ورواندا ونيجيريا ومصر تشارك بنادي واحد بينما تشارك الجزائر باثنين وليبيا والسعودية بـ 3 أندية

وأكد الدكتور فهد الفقير ثقته في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث مشددًا على أن الاهتمام بالألعاب البارالمبية يعد دائما من أولويات الدول وفي مقدمتهم مصر التى يرأسها القائد الحكيم الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يقدر ويدعم دور الأبطال الرياضيين في كافة الالعاب الرياضية.

من جانبه تعهد إيهاب حسنين ببذل أقصى جهد لكافة أعضاء اللجان من أجل الخروج بالبطولة بالشكل الذى يليق باسم ومكانة مصر صاحبة الباع الطويل في تنظيم أكبر وأهم الأحداث العربية والقارية والعالمية.