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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بقتل سائق توك توك وسرقته فى أوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سمكري المتهم بقتل سائق توك توك وسرقة مركبت  والتخلص من جثته بترعة الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة طافية بمياه ترعة الكوم الأحمر بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها ل"أدهم" سائق توك توك مبلغ بتغيبه وبه آثار إصابات ظاهرية واثار عنف علي الجثة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سمكري قام باستدراج المجني عليه لتوصيله إلي أحد للمناطق وفي منطقة نائية تعدي عليه محدثا إصابته التي اودت بحياته ثم ألقي جثته في ترعة الكوم الأحمر لمروره بضائقة مالية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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