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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة الـ72

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعبنا المصري العظيم، بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين. وقال البابا: ذلك العيد الذي تحفظه ذاكرة الوطن بكل التقدير لشرطتنا المصرية ورجالها المخلصين، الذين كانوا ولا يزالون درع الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

ونصلي أن ينعم الله على مصرنا المباركة بدوام الأمن والاستقرار والنماء، ويحفظ وحدتنا ويبارك سعينا في سبيل التنمية والبناء لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

 

 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة الأمن