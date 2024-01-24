7 عادات يومية سهلة تخلصك من اكتئاب الشتاء

الكثير من الناس تنتابهم حالة من الحزن والاكتئاب في فصل الشتاء، ويزيد حالة ذلك الشعور خاصة إذا كنت تعيش في مكان مظلم، لذلك قم برفع الروح المعنوية لديك وابتكار نوع من الطقوس الشتوية في بيتك خلال فصل الشتاء للتخلص من الشعور بالاكتئاب الذي تشعر به كل شتاء، وهذه الطقوس نقدمها في التقرير، وفقا لما ذكره موقع "thespruce":

اضاءة الشموع والمزيد من الضوء

لكى تتغلب على تلك الأجواء داخل البيت الكئيب في الشتاء.

كما يمكنك تعليق الكثير من الأضواء الملونة كبيرة الشكل في غرفة أطفالك حتى تمنحهم شعور من الفرح والبهجة في هذا الجو الكئيب.

الزهور

بوكية الورد أو الفاظة في بيتك في ذلك الوقت من العام سيخلق لك شعور بأن الربيع سيعود، كما أنها تضيف روح من الألوان عندما تبدو السماء ملبدة بالغيوم.



الاحتفاظ بالكثير من الوسادات

يمكنك إضافة بطانيات ووسائد كثيرة من حولك لتشعرك بالدفء.

كما يمكنك إضافة بطانية كبيرة الحجم من الفرو الصناعي لتغطية الجزء الخلفي من الأريكة، لأن ذلك يضيف ملمسا وراحة.



إضاءة عدد من الشموع في وقت واحد

إن إشعال شموع كثيرة في وقت واحد يجذب أجواء أكثر من إشعال شمعة واحدة على صينية، ولكن إذا كانت الروائح الكثيرة تسبب لك الصداع، يمكنك الاستثمار في عدد قليل من العطور غير المعطرة، أو حتى استخدام البطاريات إذا لم تكن في مواجهة النيران المكشوفة.



البحث عن هواية بسيطة



من أهم أسباب الاحساس بالملل في فصل الشتاء هو الشعور بالكسل والخمول وعدم القدرة على فعل اي عمل، فقراءة القصص ومشاهدة الأفلام طريقة جذابة ومميزة للاسترخاء، ولكن قد تشعر في بعض الأوقات بأنك بحاجة إلى الإنتاج، لذلك قم بممارسة هواية قليلة المخاطر مثل المشاركة في ألعاب الطاولة أو حل الكلمات المتقاطعة.

الاحتفاظ ببعض عناصر الديكور الشتوي

يمكنك الاحتفاظ ببعض قطع الديكور ذات الفلكلور الشتوي، واستبدل أغطية الوسائد بأغطية منسوجة، وضيف إكليل مصنوع من الفروع في المدفأة.