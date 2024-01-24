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الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قومى المرأة بالدقهلية يستخرج 200 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
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نظم المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مأمورية تصوير بحضور الدكتورة أمينة شلبى مقرره الفرع وجيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع، والدكتورة هبة الشرقاوى المدير التنفيذى لمشروع المواطنة المصرية بالمجلس القومى للمرأة الأمانة العامة، ومنسق مشروع التطوير بالمجلس القومى للمرأة بالأمانة العامة مع وزارة التنمية المحلية، وقد تم تصوير عدد ٢٠٠ بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات من منطقه كوبرى سندوب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وريادة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وفى إطار تنفيذ خطة التطوير التابعة لوزاره التنميه المحليه للمناطق العشوائية بالمحافظات.

جاء ذلك بمركز شباب منطقة سندوب حيث تم استقبال السيدات ثم بدأ تصوير السيدات حيث سبق أن تم مراجعة أوراقهن ومطابقه بياناتهن بما تم كتابته باستمارة الرقم القومي في وقت سابق وذلك لتسهيل مهمه مأموريه التصوير وانجاز العمل في اسرع وقت وذلك في إطار مشروع« بطاقتك حقوقك»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمينه ابراهيم شلبى مقرر الفرع أن المرأة شريك أساسى وقاسم مشترك مع الرجل فى بناء وتنمية المجتمع لما لها من دور فاعل فى خلق بيئة متوازنة من خلال مساهمتها فى العمل على كل المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فضلا عن كونها الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت أن مشروع «بطاقتك حقوقك»، من أهم مشروعات المجلس التي تستهدف السيدات غير القادرات، بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،  لاستخراج بطاقات  شخصية للسيدات غير القادرات مجانًا، وذلك للعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصًا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها.

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