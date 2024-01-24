ننشر قائمة أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين

أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

وحصلت «البوابة نيوز» على أسماء المتهمين في القضية وهم:

أحمد.م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أحمد على محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أحمد. ن محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

م. ف مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أحمد.ب رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أيمن.ف محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

محمد.ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

معتز.م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

محمد.ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

رامي.ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

مصطفي.ك محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أحمد.ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أسامه. م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

حسن. ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

أحمد. م صاحب منفذ جمعيتي.

محمد. أ صاحب محل تموين.

رامي.س صاحب محل بقالة تموينية.

سعيد. ح مدير محل بقالة تموينية.

اسحاق. ك صاحب منفذ دوس.

عصام. ر صاحب منفذ.

عصام رفعت ومحمود. م معهد فني تكنولوجيا.

إبراهيم.ف صاحب محل بقالة تموينية.

ممدوح.م صاحب محل بقالة تموينية.

شريف.ع باحث بجهة عليا.

محمد.أ عاطل.

ماهر.أ مدير بقالة.

رضا شعبان.

نورا.ع صاحبة منفذ نورا.

محمد. إ صاحب بقالة تموينية.

علي.م مدير بقالة اسراء يوسف.

علي.ك صاحب منفذ علي كامل.

همت. م صاحبة محل تموين.

نادية. أ ربة منزل.

كارم. م صاحب منفذ جمعيتي.

صلاح.إ صاحب منفذ صلاح ابراهيم.

تامر.م صاحب منفذ تامر محمد.

نورة.ش صاحبة منفذ جمعيتي.

عادل. ابراهيم مدير منفذ عبير قاسم



كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لمحكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.