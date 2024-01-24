مصرع طفل صدمته سيارة بطريق الدير بالقليوبية

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم على طريق الدير بطوخ، وجرى نقل الجثة الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة دفن جثة المتوفى والتحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة يفيد إشارة بوصول "سيف م ع " 9 سنوات مصابا بنزيف في المخ والبطن وتوفى فور وصوله المستشفى اثر حادث تصادم بطريق طوخ – الدير دارة المركز.

انتقل المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين أن المتوفى الطفل كان يعبر الطريق أمام قرية الدير فصدمته سيارة ميكروباص وأصيب بعدة إصابات وتوفى أثناء نقله للمستشفى وتحفظت الاجهزة الامنيه على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال السائق وأهلية المتوفي.