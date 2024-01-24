أبطال فيلم  "ليلة العيد" يحتفلون بالعرض الخاص

يحتفل أبطال فيلم "ليلة العيد" به خلال العرض الخاص المقام في أحد السينمات بمنطقة الشيخ زايد.

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم "ليلة العيد" غدا الخميس في دور العرض السينمائية.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، الذي عرض خلال موسم رمضان 2023.

تدور أحداث العمل حول الدكتورة سميحة التي تقرر الرجوع لمصر بعد موت زوجها جلال في كندا، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم.