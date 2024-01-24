برلماني: رجال الشرطة مازال يتواصل عطائهم يومًا بعد يوم

أكد المهندس عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، أن مسيرة الشرطة المصرية حافلة بالتضحية والفداء في مكافحة كافة أنواع العنف والجريمة، وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية المتطرفة.



وأضاف فهمي خلال مداخلة عبر القناة الأولي: الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو تخليد لذكرى شهدائنا من رجال الأمن الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدموا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس.

ووجه التحية لكل أفراد الشرطة المصرية التي لا تتوقف عن الدفاع والمحافظة عن أمن الوطن والمواطنين وأيضاً لأسرهم ، والتحية واجبة أيضًا لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن واستقرار ورفعة هذا الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رجال الشرطة مازال يتواصل عطاءهم يومًا بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج للأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته.