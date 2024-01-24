ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني: رجال الشرطة مازال يتواصل عطائهم يومًا بعد يوم

عيد الشرطة المصرية
عيد الشرطة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أكد المهندس عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، أن مسيرة الشرطة المصرية حافلة بالتضحية والفداء في مكافحة كافة أنواع العنف والجريمة، وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية المتطرفة.


وأضاف فهمي خلال مداخلة عبر القناة الأولي: الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو تخليد لذكرى شهدائنا من رجال الأمن الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدموا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس.

ووجه التحية لكل أفراد الشرطة المصرية التي لا تتوقف عن الدفاع والمحافظة عن أمن الوطن والمواطنين وأيضاً لأسرهم ، والتحية واجبة أيضًا لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن واستقرار ورفعة هذا الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رجال الشرطة مازال يتواصل عطاءهم يومًا بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج للأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته.

 

الشرطة المصرية الارهاب عيد الشرطة المصرية