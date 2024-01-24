المصري الديمقراطي الاجتماعي يستقبل السفير الألماني لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة

استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وليوناي ريز المسؤول السياسي بالسفارة.

حضر اللقاء من جانب الحزب فريد زهران رئيس الحزب، والنائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومحمد أبو النجا عضو الهيئة العليا، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.

ناقش الحضور عددًا من الموضوعات علي رأسها الغضب الشعبي والحزبي من الموقف الألماني ‎المنحاز انحيازًا أعمي للحكومة الاسرائيلية المتطرفة والتي ترتكب بشكل يومي جرائم إبادة جماعية وفصل عنصري ويعد الوقوف خلفها، ودعمها هو تهديد مباشر لأمن المنطقة وضرب الحائط بأسس القانون الدولي ومفاهيم حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

‎وسيتبع تلك السياسات موجات من العنف والإرهاب ومزيد من تعميق الفجوة بين الدول الاوروبية ومنطقة الشرق الأوسط والتي ستؤدي في مجملها لتراجع وتقويض كل الجهود المبذولة في العقود الماضية من أجل السلام والتنمية.

و‎ناقش الجانبان كذلك الدروس المستفادة من خوض المصري الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية والأهمية الكبيرة لفتح المجال العام واعادة الاعتبار للحياة السياسية، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية الصعبة و أفق الخروج منها بحلول تدعم العدالة الاجتماعية الغائبة وضرورة أن يستهدف شركاء التنمية تعاونًا اقتصاديًا انمائيًا ينعكس بشكل مباشر علي جودة حياة المواطنين.

‎جاء ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة.