إصابة شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى بالدقهلية

أصيب شخص بإشتباه كسر في الحوض وسحجات متفرقة باليد وذلك فى حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية كان يستقلها على طريق دكرنس منية النصر فى محافظة الدقهلية وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق دكرنس منية النصر ووجود مصاب.

و على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة قائد الدراجة البخارية ويدعى إبراهيم عبدالله إبراهيم موسى، 22 عامًا، ومقيم بمدينة دكرنس، بإشتباه كسر في الحوض وسحجات باليد اليسرى.

وجرى نقل المصاب لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.