رسميا.. هيثم حسين مديرا فنيا لمنتخب القاهرة 2010

تلقى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باختيار هيثم حسين مديرًا فنيًا لمنتخب القاهرة مواليد 2010.

ورحب يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، باختيار هيثم حسين مديرًا فنيًا للمنتخب خلال الفترة المحددة وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

ويعد هيثم حسين من الكوادر المميزة ونجح في قيادة العديد من الفرق داخل قطاع الناشئين بالنادي وساهم في اكتشاف العديد من المواهب بالإضافة لخوضه تجربة العمل ضمن الاجهزة الفنية للعديد من فرق الدورى الممتاز.