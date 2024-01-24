تجديد حبس المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها بالدقهلية

قررت نيابة بلقاس فى محافظة الدقهلية تجديد حبس فتاة قاصر وخطيبها لمدة 15 يومًا، وذلك لاتهامهما بالتخلص من والدها بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس مع استمرار إيداع الفتاة دار رعاية اجتماعية لكونها لم تبلغ السن القانونية.

وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بالعثور على جثة شخص مقتول وملقى في مياه ترعة بقرية أبو دشيشة التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى أشرف السعيد عبد الحميد 48 عامًا، فني إصلاح إلكترونيات حيث تم انتشال الجثة وتبين بالمعاينة أنه ملفوف بملاية سرير، ومقيد اليدين والقدمين وبه 4 طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيقه أكد أن الضحية تغيب قبل العثور عليه بيوم وأغلق هاتفه المحمول كما أن نجل عمه يوم العثور على الجثة تلقى اتصالًا من شخص مجهول أخبره بأن جثة المجني عليه ملقاة داخل ترعة بالقرية مسقط رأسه.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، برئاسة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث تبين أن وراء الواقعة نجلة المجني عليه وتدعى "منة" 15 عامًا بالإشتراك مع خطيبها ويدعى محمد أ.م 20 عامًا، سائق توكتوك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقر أنهما يخططان للتخلص من الأب منذ فترة ويوم الواقعة جهزت المتهمة الملاية والسكين ووضعتهما داخل التوكتوك ثم اتصل المتهم بوالدها وأوهمه بوجود عطل في دراجته النارية وطلب منه التوجه للجراج الخاصة به والمملوك لعمه وما أن انحنى لمعرفة العطل باغته بـ4 طعنات متفرقة، كانت الأولى في رقبته وبعد تأكده من وفاة المجني عليه قام بتغطيته بورق كارتون وتركه داخل الجراح حتى غروب الشمس ثم لفه بالملاية، وكبل يديه وقدميه بحبال بلاستيكية ووضعه داخل الدراجة وألقاه في بحر حفير شهاب الدين في مكان العثور عليه بين قريتي أبو دشيشة والشوامي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة "منة"، قد استولت على مبلغ مالي قيمته 24 ألف جنيه من دولاب والدها قبل التخلص منه ومنحت الأموال لخطيبها وأنفق منها 400 جنيه وتبقى 23600 جنيه قام بتسليمهم بعد القبض عليه كما تبين بفحص هاتف المتهم أن المتهمة كانت تتابع مع خطيبها تنفيذ الواقعة خطوة بخطوة عبر رسائل الواتساب وكانت آخر رسالة بينهما سألته فيها: "طمني عملت إيه؟" ليرد عليها: "كل حاجة تمام خلصت ورميت الجثة في الترعة".

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق بتجديد حبس المتهمان .