احتفالية عيد الشرطة.. الرئيس السيسي يوجه التحية للفنانة سميحة أيوب

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل مناسبة دعمه ومساندته للفن والفنانين وقوة مصر الناعمة، وظهر ذلك اليوم خلال الاحتفال بعيد الشرطة، إذ وجه التحية للفنانة القديرة سميحة أيوب عقب مشاركتها بأحد العروض الفنية بالاحتفال.

كما قام الرئيس بالصعود إلى خشبة المسرح وتقبيل رأسها بعدما كشفت له وللحاضرين أن من أمنياتها أن تراه وجهًا لوجه.

وقالت سميحة أيوب للرئيس: "إحنا جميعا سعداء جدا، وأنا كان عندى أمنية إنى أشوف سيادتك وجها لوجه وربنا حقق لي الأمنية دى".

وعلق عليها الرئيس: "وأنا كان عندي أمنية إني أسلم عليكي، بس قولت الأول أرحب بيكي"، ثم قام الرئيس بالصعود إلى المسرح وتحية سميحة أيوب، وتقبيل رأسها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد عرضًا فنيًا بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم الفنانة سميحة أيوب والفنان طارق صبري، والفنان محمد نور، والفنانة مي فاروق، مع تقديم أغنية "فدا مصر".أثناء احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.