السيسي: موقفنا بشأن غزة واضح منذ البداية وإسرائيل السبب في تعثر إدخال المساعدات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى عيد الشرطة تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديًا غير مسبوق، حيث إن مصر تواجه واقعًا إقليميًا خطيرًا.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر من التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في غزة واضحًا منذ البداية، وقائمًا على الشعور العميق بالإنسانية لمصر بالوقوف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني، موضحًا أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلّا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت أساس متينًا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات.

وتابع، أنه قبل الأزمة الحالية في غزة، كان يدخل للقطاع 600 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى أننا لم نصل في أعلى تقدير منذ يومين أو ثلاثة إلى أكثر من 220 شاحنة.

وأردف، أن هناك أحاديث كثيرة ترددت في أن مصر هي السبب في الأزمة الحالية بغزة، لافتًا إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر من قبل إسرائيل كي ندخل المساعدات إلى سكان قطاع غزة دون أن يتعرض لها أحد هي التي أدت إلى الأزمة الحالية، وأن ذلك شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه، في ظل الصراع القائم بينهم من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وواصل: "الناس دي عيشة إزاي.. اتقال كلام كتير على مصر إنها السبب.. هروح من ربنا فين لو أنا السبب.. أقولها اليوم عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن نعمل كده أبدًا".

واختتم حديثه: “أنا عارف إن الحياة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس عايز أقولكم يمكن الله أراد أن نرى مشاهد قاسية جدا فى غزة، وكان هناك أكثر من 25 ألف شهيد من المدنيين، ثلثيهم من النساء والأطفال فى القطاع وتدمير كامل للقطاع كله، وأنا بستدعي بالكلام دا أد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية.. واواعوا تفتكروا إن الأمور دي بتعدي وميكونش لها تأثير علينا”.