السبت.. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، لافتا إلى بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات السبت القادم، بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية اليوم الأربعاء من إزالة 84 حالة تعد فى 6 مراكز، حيث تم إزالة 49 حالة بمراكز (المنيا - سمالوط - مطاي)، منها 36 حالة تعد بقري (دمشير- البرجايةـ بنى محمد سلطان ـ نزلة حسين ـ طوخ الخيل) وحى غرب مدينة المنيا، وإزالة 4 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقري (شوشةـ منقطين ـ طحا الأعمدة - قلوصنا) بمركز سمالوط، وفى مركز مطاي تم إزالة 9 حالات بقرية بردنوها وأحياء المدينة.



وفي مراكز( بنى مزار - ملوي - ديرمواس)، أزالت الوحدات المحلية 35 حالة تعد علي الأرض الزراعية خلال حملات تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم الإزالات والجهات المعنية، منها 32 حالة بقرى( الحسينية ـ أبوجرج) وأحياء شمال وغرب مدينة بنى مزار، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص بحي شمال مدينة ملوى، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بناء مخالف بقريتى دلجا و بنى عمران مركز ديرمواس، وتمت الإزالة الفورية حتي سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



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